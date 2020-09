Bombeiros resgatam cão preso em tubo de escoamento em Salvador; veja vídeo

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) resgatou um cachorro que estava preso em um dos tubos de escoamento de água nas imediações da Avenida Heitor Dias (7 Portas), em Salvador, na manhã desta quarta-feira (9).

Um vídeo divulgado pela assessoria da corporação mostra a equipe do 3º Grupamento de Bombeiros Militar (3ºGBM/Iguatemi) em ação. Na operação foi usada uma escada, um capturador, além de materiais de altura com nós e amarrações feitos por um dos componentes da guarnição para captura segura do animal, um vira-lata caramelo.

O objetivo era realizar o resgate de forma segura para o doguinho e para os militares que atuavam na ocorrência.

Os bombeiros realizaram todo o procedimento de forma a não estressar o cão que estava molhado e muito assustado.

Ainda de acordo com a assessoria dos bombeiros, o animal foi resgatado sem lesões aparentes e acalmado pelos bombeiros e deixado sob os cuidados da guarnição da 58º Companhia Independente da Polícia Militar (58ºCIPM), que deu apoio durante toda a ocorrência.