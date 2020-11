Bombeiros resgatam corpo de homem no Dique do Tororó

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) resgatou, na tarde desta quinta-feira (19), o corpo de uma vítima de afogamento no Dique do Tororó, em Salvador. De acordo com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), o homem ainda não foi identificado.

Segundo a Polícia Militar, não houve acionamento da corporação. No entanto, após tomar conhecimento do fato, a 2ª Companhia Independente da PM (CIPM) enviou uma viatura ao Dique para verificar o caso. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o corpo da vítima.

Após o resgate da vítima, o CBM informou que o homem tinha aproximadamente 55 anos. “A PM permaneceu realizando a custódia até a realização dos procedimentos legais e periciais”, informou a assessoria dos bombeiros.

De acordo com a TV Itapoan, testemunhas relataram terem visto o homem antes do ocorrido caminhando com aparência desorientada e falando sozinho.