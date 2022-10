Bombeiros resgatam vítima que ficou presa em acidente com máquina de pavimentação

O Corpo de Bombeiros resgatou uma pessoa que ficou presa às ferragens depois de um acidente entre um caminhão guincho e uma máquina de pavimentação asfáltica, na quinta-feira (13), no município de Tucano, no nordeste da Bahia.

Segundo testemunhas, a vítima ficou presa depois que a máquina caiu de cima do caminhão. Equipes dos bombeiros militares do 15° GBM, de Paulo Afonso, estiveram no local e resgataram a pessoa. A vítima foi retirada do local com o uso da prancha rígida. Toda operação foi acompanhada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava no local e encaminhou a vítima para uma unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros alerta que, em caso de acidente com pessoa presa em ferragens, é importante que seja acionado o quanto antes através da central 193. O resgate deve acontecer de forma segura para evitar maiores traumas à vítima. Manter a revisão dos veículos em dia é uma medida que também pode evitar acidentes.