Bombril, Hitler e sutiã Valisere: os 5 melhores comerciais de Washington Olivetto

Você pode não associar o nome Washington Olivetto à sua obra imediatamente, mas muito provavelmente sabe que Bombril tem 1001 utilidades, que o primeiro Valisere a gente nunca esquece e que o amaciante Mon Bijou tem dois perfumes enquanto o outro tem um só.

Esses três slogans e comerciais marcantes são criações do publicitário paulista de 68 anos, que, desde 1969 trabalha no ramo.

Tudo começou quando ele tinha 18 anos e furou o pneu na entrada de uma agência de publicidade. Aproveitando a ocasião, entrou no local e pediu um estágio como redator. Três meses depois já estava produzindo seu primeiro comercial para a empresa Deca, que foi premiado no Festival de Publicidade de Cannes.

Hitler e Folha de S. Paulo

Começando em grande estilo, um dos mais famosos e premiados comerciais brasileiros foi feito por Olivetto para a Folha de S. Paulo. Na criação, aparecem diversos dados positivos de um governo e, em seguida, é revelado que o governante que conseguiu tais números era Adolf Hitler. Com isso, surge a mensagem: “é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade”.

Sutiã Valisere

Apenas dois comerciais brasileiros constam na lista dos 100 maiores do mundo. Um deles é o da Folha de S. Paulo e o outro também foi criação de Olivetto: o do sutiã Valisere. Nele aparece uma menina de 11 anos experimentando seu primeiro sutiã. Polêmica, a propaganda mostra a criança seminua e o próprio publicitário disse em entrevista a Jô Soares que, se fosse hoje, a peça não seria aprovada nos Estados Unidos.

Bombril

O rosto de Carlos Moreno se tornou um dos maiores símbolos da Bombril. Não é para menos. Afinal, foram mais de 30 anos desta parceria no ar - o que rendeu o Guiness Book de garoto propaganda mais longevo. Essa cinergia de 1001 utilidades teve, claro, o dedo de Washington Olivetto.

Amaciante Mon Bijou

Um dos produtos da linha Bombril, o amaciante Mon Bijou teria em seu comercial, claro, Carlos Moreno como protagonista. Nele, são listadas algumas “qualidades” do concorrente mas, em seguida, mostra porque o Mon Bijou é melhor.

Turbogás Cofap

Amortecedor Turbogás Cofap, o melhor amigo do seu carro e do dono do carro. Mais inesquecível que este slogan só o simpático “doguinho” que estrelava as propagandas do produto. O impacto deste garoto propaganda bom para cachorro foi tanto que até hoje pessoas chamam a raça Dachshund, o popular salsicha, de Cofap.

