Bonfim 2021: saiba como acompanhar a programação nesta quinta-feira

Com a pandemia, a festa do Senhor do Bonfim, nesta quinta-feira (14), será sem a tradicional lavagem das escadarias que atrai milhares de baianos. Para garantir que não acontecerão aglomerações, a prefeitura de Salvador terá uma força-tarefa com apoio da Polícia Militar para atuar na Cidade Baixa. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) vai liderar as ações. Os fiéis poderão acompanhar a programação da Lavagem do Bonfim virtualmente por meio do site e redes sociais da Basílica.

Com o lema “Tende coragem! Eu venci o mundo”, a imagem do Senhor do Bonfim sairá às 8h, da Igreja da Nossa Senhora da Vitória. Em um carro, seguirá pela Avenida Sete de Setembro até chegar no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. Saindo do Centro Histórico, segue pela Rua Carlos Gomes e desce a Av. Contorno até a Colina Sagrada. Haverá duas missas na Basílica do Bonfim: às 7h20 e às 18h e a benção do padre Edson Menezes.

Confira como vai ser a programação para acompanhar de casa:

Celebrações: Missas serão celebradas às 7h20 e às 18h, com transmissão pelo site e nas redes sociais da paróquia. O padre Edson Menezes lerá uma mensagem a partir das 10h, com transmissão pela web

Trajeto solitário: A imagem do Senhor do Bonfim vai sair em carro aberto às 8h da Igreja da Nossa Senhora da Vitória, seguindo pela Av. Sete de Setembro até o Terreiro de Jesus. De lá, retorna pela Rua Carlos Gomes, passa pela Igreja de Nossa Senhora da Graça, desce a Avenida Contorno, passa pela Igreja da Conceição da Praia e segue até a Colina Sagrada. O trânsito não será interditado. Os acessos à Colina Sagrada estarão bloqueados

No domingo (17): Repique de sinos às 5h e missa às 10h30, com o arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal dom Sergio da Rocha

Operação

Os bares e restaurantes que estão localizados no trajeto do cortejo da imagem estão proibidos de realizar atividade sonora e aglomerações. Os clubes de práticas esportivas, a exemplo dos de corrida, também não podem realizar nenhum tipo de atividade na região.

O prefeito Bruno Reis também fez um apelo para que as pessoas não vão ao Bonfim hoje. Ele não estará na festa, mesmo sendo convidado a participar da missa de manhã e receber a chegada da imagem do Senhor do Bonfim à Colina Sagrada. “Em respeito às vítimas da covid, irei acompanhar a missa do Bonfim através das redes sociais. Farei isso da Prefeitura, mantendo a fé de que vamos vencer o coronavírus. Não podemos relaxar, principalmente nesse momento difícil da pandemia. Evite aglomerações”, escreveu ele, nas redes sociais.

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuará no entorno da Basílica do Bonfim. Um total de 80 agentes auxiliará no apoio à Transalvador, assim como na fiscalização a ser realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), desde a Conceição da Praia até o Bonfim, para que não ocorra atuação do comércio informal. Além disso, ações preventivas serão aplicadas em todas as áreas das proximidades da Colina Sagrada.

Os acessos à Colina, inclusive, estarão bloqueados logo nas primeiras horas na manhã. Por conta do bloqueio, durante toda a quinta-feira estará proibido o estacionamento nas vagas Zona Azul que ficam na Colina Sagrada, na Ladeira do Bonfim, no Largo do Bonfim, na Baixa do Bonfim e na Rua Teodósio Rodrigues de Faria.

Cerca de 40 agentes de trânsito em 15 viaturas e dez motocicletas estarão atuando nesta operação especial, que também envolve o acompanhamento do carro que levará a imagem da Vitória ao Bonfim. Não haverá cortejo.