Bonfim: confira os horários das últimas missas de 2019 e as primeiras de 2020

A última sexta-feira do ano (27), também conhecida como Sexta-feira da Gratidão, será marcada pela celebração de 13 missas na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim. As Celebrações Eucarísticas acontecerão às 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h30.

Já na primeira sexta-feira do ano de 2020, dia 3 de janeiro, conhecida como Sexta-feira da Proteção, os fiéis que subirem a Colina Sagrada poderão participar das Missas às 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17h e 18h30.