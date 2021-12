Boninho dá spoiler de participantes do 'BBB 22'

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, usou as redes sociais na terça-feira, 21, para dar um spoiler da nova edição do reality show da TV Globo. No Instagram, o big boss aparece conversando com os internautas sobre o próximo BBB 22.



"Tem tanta coisa pra contar pra vocês...parte da galera já está praticamente confirmada. Mas, se eu for contar tudo agora para vocês, perde a graça", brinca o diretor da emissora.



Boninho aproveitou para mostrar um trecho da nova casa do BBB 22. Porém, apenas parte do azulejo da construção aparece.



O Big Brother Brasil começa no dia 17 de janeiro.