Boninho se irrita com Dua Lipa e fãs rebatem: 'No BBB ele faz a mesma coisa'

Um dos shows mais aguardados do Rock in Rio foi o da cantora Dua Lipa. A artista, que entrou por último no Palco Mundo na noite deste domingo (11), pediu para que sua apresentação fosse exibida pelo Multishow com atraso de 30 minutos, revoltando não só quem estava assistindo pelo canal, como também o diretor Boninho.

No Twitter, o marido de Ana Furtado desabafou sobre o 'piti' da cantora americana e questionou o motivo da artista ter feito esse pedido. "Todo Rock in Rio tem que ter um piti de uma estrela, e esse ano o prêmio foi para Dua Lipa! Ela pediu que sua apresentação no Multishow tivesse um atraso de 30 minutos. Para quê?", perguntou. Ele ainda fez outro desabafo e pediu mais respeito aos canais de transmissão: "Outra coisa chata é essa obrigação de não mostrar o palco entre as músicas do show. Esfria muito o clima para quem está em casa".

Entre diversos comentários de internautas, dois chamaram a atenção de quem circulava pelo Twitter. O primeiro foi uma brincadeira de uma seguidora que perguntou se Dua Lipa poderia se apresentar novamente no BBB e, como resposta, Boninho deu um grande 'NÃO'.

O outro foi, justamente, sobre a transmissão do Big Brother Brasil acabar um pouco mais tarde devido a alta audiência do programa em dias decisivos, como a formação no domingo, o jogo da discórdia na segunda e o paredão na terça. "Boninho está reclamando, mas no BBB ele faz a mesma coisa, atrasa o lado da coitada da Renata Lo Prete", ironizou.