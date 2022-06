Bonner nega boato de saída do Jornal Nacional: ‘Não sei quem inventa’

O âncora do Jornal Nacional negou que esteja de saída do telejornal ou da TV Globo. Segundo ele, a informação é falsa e não há, atualmente, preparação alguma para que deixe o comando da programação.

"Não sei quem inventa esses boatos de que eu pretenderia sair da Globo, mas a intenção é óbvia: ganhar dinheiro ao levar pessoas a clicar no link enganoso. Meu nome e os de outros colegas da Globo têm sido usados sistematicamente com esse propósito por sites que vivem desse expediente baixo", afirmou para Cristina Padiglione, da Folha de S.Paulo.

Bonner afirmou que seus planos profissionais estão integralmente concentrados no Jornal Nacional e projetos de jornalismo da própria TV Globo.

“ Estou completando nesses dias de junho exatos 36 anos na Globo e me sinto com energia e disposição para seguir por muito tempo no desempenho de um trabalho que considero de enorme relevância para o nosso país", acrescentou.

A informação de saída do jornalista, segundo o site Contigo, foi veiculada pelo colunista André Romano, do Observatório da TV, de acordo com a qual a despedida de Bonner estaria programada para o segundo semestre de 2023, apesar de o contrato com a emissora ter validade até 2025.