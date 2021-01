Bonner rebate Bolsonaro, mas erro em plural gera especulação

O apresentador Willian Bonner comentou uma declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a edição da terça-feira (5) do Jornal Nacional, na TV Globo. Ontem, Bolsonaro afirmou que o Brasil "está quebrado" e ele não pode "fazer nada", ao falar com apoiadores no Palácio da Alvorada. O presidente também voltou a atacar a imprensa, afirmando que ela "potencializa" a pandemia.

"Os números oficiais das secretarias estaduais de Saúde mostram que o vírus a que se refere o presidente Jair Bolsonaro está se espalhando a taxas maiores desde dezembro. Esse vírus contaminou quase 8 milhões de pessoas no país todo e levou luto às famílias e aos amigos de mais de 197 mil 'cidadões'... ou cidadãos... brasileiros", disse o âncora.

Alguns enxergaram uma alfinetada no uso incorreto do plural de cidadão por Bonner, em referência a erros de português por oficiais do governo. Em 2019, quando assumia a direção do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), o professor Marcus Vinícius Rodrigues disse que a instituição serviria para formar "cidadões (sic) íntegros, éticos, com conhecimento e trabalhadores". Ele acabou demitido em março, após ser empossado em janeiro.

"Mas do deboche do Bonner mesmo eu gostei foi da parte que ele fala "cidadões ou cidadãos brasileiros", claramente ironizando o fato de o presidente da República não saber falar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk", comentou uma internauta. Outros não enxergaram assim. "Boa fala, mas o cidadões foi de doer".

Veja o vídeo de Bonner: