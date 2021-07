Bora madrugar? Agenda olímpica brasileira começa às 18h30; veja programação

Segundou gostoso hoje, não é mesmo? Acordar com a medalha de prata de nossa fadinha Rayssa Leal logo na madrugada foi bom demais. Ainda teve classificação de Medina vencendo bateria nas oitavas e a manhã nos trouxe um jogaço entre Brasil e Argentina no vôlei. De virada. Buscando um 2x0.

Está chegando a hora de começar o ciclo olímpico todo de novo e os trabalhos serão abertos com a final do triatlo feminino, que terá duas brasileiras: Luisa Baptista e Vittoria Lopes. Logo depois, Gabriel Medina entra para disputar as quartas de final no surfe. Ítalo Ferreira, vencedor da primeira bateria de surfe da história dos Jogos, também cai na água nesta noite pela mesma fase, assim como Silvana Lima. As medalhas do surfe saem na madrugada de terça (27) e você pode conferir os possíveis roteiros dos brasileiros em nossa lista.

Também tem brasileiro buscando medalha: na natação, Fernando Scheffer cai buscando um lugar no pódio dos 200m livre. A agenda ainda tem vôlei de praia, handebol e muito mais. Confira tudo na lista logo abaixo. Prepara o café e vamos nessa!

Maratona noite + madrugada

Triatlo

18h30 - Luisa Baptista e Vittoria Lopes (Individual Final)

Surfe

19h36 - Gabriel Medina (Quartas de final)

20h12 - Ítalo Ferreira (Quartas de final)

22h36 - Silvana Lima (Quartas de final)

Observação: as medalhas do surfe serão definidas ainda hoje. Confira os possíveis caminhos dos brasileiros na busca pelo pódio:

23h48 - Semifinal M (Medina)

00h24 - Semifinal M (Ítalo)

01h36 - Semifinal F (Silvana)

03h46 - Final Masculina

04h31 - Final Feminina

Natação

22h43 - Fernando Scheffer (Final 200m livre)

23h35 - Leonardo de Deus (Semifinal 200m Borboleta)

07h13 - Gabriel Santos (100m livre)

07h18 - Pedro Spajari (100m livre)

08h03 - Revezamento 4x200m livre masculino

08h49 - Guilherme Costa (800m livre)

Vôlei de praia

0h - Alison e Álvaro (BRA) x Lucena e Dalhauder (EUA)

03h - Bruno Schmidt e Evandro (BRA) x Abicha e Elgraoui (MAR)

10h - Agatha e Duda (BRA) x Wang e Xia (CHI)

Handebol feminino

23h - Brasil x Hungria

Judô

23h - Eduardo Yudi (até 81kg)

Boxe

06h18 - Abner Teixeira (até 91kg)

Tênis de Mesa

23h - Gustavo Tsuboi (BRA) x Quadri Aruna (NIG)

0h - Hugo Calderano (BRA) x Bojan Bojan Tokić (ESL)

Canoagem

02h51 - Ana Sátila (Semifinal K1)

Tênis

23h Laura Pigossi e Luisa Stefani (BRA) x Pliskova e Vondrousova (TCHE)

Vela

0h05, 0h35 e 01h05 - Martine Grael e Kahena Kunze

0h35, 01h05 e 01h15 - Robert Scheidt (Laser)

01h05 e 01h35 - Jorge Zarif (Finn)

02h50, 03h20 e 3h50 - Marco Grael e Gabriel Borges

Ciclismo cross-country

03h - Jaqueline Mourão (Final)

Vôlei feminino

07h40 - Brasil x República Dominicana

Futebol feminino

08h30 - Brasil x Zâmbia