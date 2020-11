Borat, do Amor & Sexo, é baleado por PM após briga de trânsito no Rio

Bruno Miranda, o assistente Borat do programa Amor & Sexo, da TV Globo, foi baleado na tarde desta quarta-feira (25), no Rio de Janeiro, depois de se envolver em uma discussão no trânsito. Um policial militar é apontado como o autor dos disparos.

Testemunhas dizem que Bruno, 30 anos, foi baleado ao tentar socorrer a vítima de um acidente de carro. O PM teria saído do veículo para discutir com outro motorista, sacou a arma e atirou. Atingido no abdômen, o assistente de palco da apresentadora Fernanda Lima teve o intestino e o rim direito perfurados. Ele foi socorrido gravemente ferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Borat e Fernanda Lima (Divulgação/TV Globo)

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar esclarece que informações preliminares dão conta de que um policial militar se envolveu em uma briga de trânsito e efetuou disparo de arma de fogo na Rua Maurício da Costa Faria, no Recreio dos Bandeirante, na tarde desta quarta-feira (25/11). Um homem foi ferido e socorrido ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Uma arma foi apreendida e o policial foi encaminhado para a 16ª DP por equipes da Operação Recreio Presente. A ocorrência segue em andamento.", diz o comunicado enviado pela assessoria da Polícia Militar.

O perfil de Bruno no Instagram informou que ele estava sendo submetido a uma cirurgia por volta das 18h35. Segundo o comunicado, ele deve ficar no CTI respirando por aparelhos e está com a pressão arterial baixa.