'Bota a máscara, abençoado': repórter dá 'bronca' em banhista em praia no Recife

Uma cena de uma repórter da GloboNews repreendendo um banhista em uma praia de Recife viralizou nesta quinta-feira (16). Ela repercutia a reabertura das praias na capital de Pernambuco em meio à pandemia da covid-19.

"Cadê a máscara? A bolsa não precisa de máscara, quem precisa é tu, homem", diz a repórter Bianka Caravalho. O banhista diz que não dá para tomar banho de máscara e ela lembra que ele já saiu da água. "Enxuga o rosto, abençoado, bota a máscara", orienta.

"A bolsa não precisa de máscara, quem precisa de máscara é tu, homem!"



A Bianka Carvalho é maravilhosa e eu posso provar: pic.twitter.com/t5tghgcpuv — Thiago Sarkis (@thisarkis) July 16, 2020

A apresentadora Maria Beltrão riu da interação no estúdio da emissora. A frase também repercutiu nas redes sociais. "Vou imprimir e colocar na porta da firms: "Bota a máscara abençoado!!!", comentou uma internauta. "O que foi essa reportagem da Bianca em Recife para o Estudio I? Amei! Bote a máscara abençoada! @GloboNews Um cheiro!", elogiou outra. "Gente, essa repórter Bianca precisa fazer parte do "elenco fixo" do #Estudioi. Muito engraçada! Chamando o cara sem máscara de abençoado, passei mal!", diz um terceiro.

O banho de mar e a reabertura de quiosques foram liberados em Recife. Seguem proibidos montagem de barracas, guarda-sóis e aglomerações na faixa de areia.