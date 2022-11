Boteco Português dobra de tamanho e amplia cardápio com novos pratos típicos

No próximo dia 17, a partir das 19h, os empresários Everty Rocha e Giuseppe Salvetti, estarão celebrando os dois anos do Boteco Português com uma festa para convidados. A casa, localizado no Rio Vermelho, foi aberta em 2020 em meio à pandemia. A batalha para manter-se ativo no período foi difícil, mas a cozinha tradicional portuguesa oferecida ali cativou a clientela que dobrou desde sua abertura. A demanda levou a dupla de sócios a investir na ampliação. Passou de 100 para 200 lugares. E claro, isso é um bom motivo para festejar. Agora, o boteco vai operar com três novos espaços: dois salões e uma área dedicada ao país que inspira sua gastronomia. O novo espaço é daqueles que todo mundo vai querer uma foto ali: piso de pedras portuguesas, com direito à passagem direta para a nova adega do restaurante e objetos típicos.

Bolinho de bacalhau

Mas o que atrai a clientela mesmo, que agora pode se dividir entre a varanda na área externa e o salão principal, ambos com vista para o mar, é a comida. Para quem prefere um pouco de aconchego, uma boa opção é escolher o novo salão voltado para a rua de trás, com um bar bem charmoso e pertinho da cozinha de onde o chef Júnior Santos prepara os quitutes de além-mar. Os cardápios, moderníssimos, estão nas telas dos tablets com fotos apetitosas e a descrição de cada prato. Mas, modernidades à parte, o que vale ali mesmo são os acepipes inspirados na clássica gastronomia portuguesa. Como resistir ao bolinho de bacalhau que vem sequinho e na temperatura correta, ou seja, quentinho? A porção é bem servida e é uma boa escolha para começar qualquer farra enogastronômica.

Camarão Al Ajillo

Tem bacalhau? Tem sim senhor. Neste quesito, como não poderia deixar de ser, o cardápio traz diversas opções de preparo. Dos tradicionais Gomes de Sá, e Bacalhau de Natas, que se tornaram tão conhecido dos brasileiros que até parecem coisas nossas, até o Bacalhau à Lavrador que embora não seja tão popular, é um clássico da culinária portuguesa. O prato composto de lascas de bacalhau cozido salteado com batatinhas, cebola, salsa e ovo cozido. Tudo regado com azeite, ingrediente primordial na cozinha daquele país. Mas as iguarias não ficam por aí. Os Rissóis Negros de Cabrito, clássicos do país europeu, são elaborados utilizando massa caseira com tinta de lula, e recheio de cabrito assado. Os pasteizinhos chegam à mesa tão pretinhos que parecem ter sido esturricados na brasa, mas basta uma mordida para saber que se está diante de uma iguaria genuinamente portuguesa. Macio e saboroso.

Rissóis Negro de Cabrito

Para quem prefere a cozinha de mar, vale experimentar o Camarão Al Aaljillo, refogado no azeite extra virgem, com alho laminado, pimenta dedo de moça e vinho branco. O prato é servido com uma cesta de pães artesanais produzidos na casa. Dentre as muitas opções do cardápio, vale experimentar o Polvo à Lagareiro, que sai no ponto certinho e é servido com batatas ao murro e brócolis salteado, regado com azeite virgem. Embora as novidades pareçam ter sido restritas ao espaço físico, a cozinha também traz novas criações. Ou melhor, reproduções. É o caso da Francesinha do Porto, um sanduíche feito com linguiça, presunto, peito de peru, filé mignon, queijo mussarela, ovo poché, e que é servida acompanhada de um molho especial da casa. A porção é generosa e serve bem duas pessoas. A novidade é que a casa oferece ainda uma versão vegetariana da receita, substituindo a carne animal por um mix de cogumelos e mussarela de bufala.

Baba de camelo

Para finalizar não deixe de experimentar as tradicionais sobremesas, afinal Portugal é o país da doçaria e não aprecia-los é quase um pecado. A Baba de Camelo, por exemplo, é um item indispensável. Feito à base de ovos, doce de leite, creme chantilly e farofa de amêndoas com paçoca, é uma das melhores pedidas do cardápio. Isso se você conseguir resistir ao mais famoso dos doces lusitanos, o Pastel de Nata que segue a receita tradicional: farinha, açúcar, ovos, leite e canela. Difícil é ficar em um só.

Serviço:

Boteco Português - @botecoportugues

Rua Borges dos Reis, 16, Rio Vermelho

Tel. 71 3565 0599

Funcionamento: terça a domingo de meio-dia à meia-noite