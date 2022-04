Botijão de gás é vendido a R$50 no Bairro da Paz, em Salvador

Em nova ação do preço justo do gás, o Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro - BA) levou o botijão de gás a R$ 50 para os moradores do Bairro da Paz, em Salvador, nesta sexta-feira (8).

A ação aconteceu na Rua Salvador da Pátria (Rua do Sapo), número 20, na Betel Distribuidora de Gás, que fica próxima a CEI Cristo Redentor. Foram disponibilizados 100 botijões de gás para as primeiras 100 pessoas que chegaram ao local.

O restante do valor do botijão de gás, que já está sendo vendido na capital baiana por até R$ 130,00, é subsidiado pelo Sindipetro.

A ação, realizada há três anos pelo Sindipetro Bahia, pela Federação Única dos Petroleiros (FUP) e demais sindicatos filiados à Federação, beneficia milhares de famílias carentes. Na Bahia, as ações vêm sendo realizadas na capital e interior do estado.

"O objetivo da ação é denunciar e chamar a atenção da população para a necessidade urgente de mudar a política de dolarização dos combustíveis", explica o sindicato.