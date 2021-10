Boxeador luta com urso que matou amigo e é internado em estado grave

O boxeador Ilya Medvedev está em estado grave após ter lutado contra o maior adversário de sua vida - e o mais inesperado: um urso. O russo de 23 anos estava pescando com um amigo na região da Sibéria quando os dois foram atacados, nesta quinta-feira (21). O atleta enfrentou e conseguiu matar o animal com uma faca.

O caso aconteceu nas margens do rio Irtysh, na região da Sibéria. De acordo com o jornal New York Post, testemunhas disseram que Vyacheslav 'Slava' Dudnik foi o primeiro a ser atacado e morreu ainda no local. Medvedev teria tentado atirar contra o urso, que o desarmou durante o ataque.

Os gritos dos dois foram ouvidos pelo pescador Denis Chebotar, que foi o primeiro a socorrer as vítimas. Ele contou ao programa The Revenant que atirou quatro vezes para tentar dispersar o animal, mas que o urso foi morto com os golpes de faca do boxeador.

Medvedev foi levado ao hospital em estado grave, com lacerações no fígado e na cabeça. Apesar das lesões, seu técnico, Dmitry Kosenko, disse que o pugilista não corre mais risco de morte.

“Já estamos em contato com a família de Ilya e vamos dar suporte total a ele e seus pais, um verdadeiro lutador em situação difícil, e esperamos muito por sua rápida recuperação”, disse o presidente da Associação Internacional de Boxe (AIBA), Umar Kremlev, em entrevista à agência de notícias estatal russa TASS.

Autoridades locais abriram investigação para apurar o caso.