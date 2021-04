Boxeador Popó teve dois sobrinhos assassinados em menos de 10 dias

A morte do estudante Niljalma Paixão de Freitas, 17 anos, baleado em uma tentativa de assalto neste sábado (24), não foi a única tragédia recente na família Freitas. No dia 16 deste mês, o também sobrinho do pugilista Acelino Popó, o mecânico Alexandre Silva de Jesus, 22, também foi baleado três vezes e não resistiu. Ele estava com dois rapazes dentro de carro, parando embaixo de um viaduto na Baixa de Quintas, quando motoqueiros atiraram contra o veículo.

“Ele estava com uns amigos num Celta e dois caras efetuaram vários disparos. Ele recebeu três tiros e também foi socorrido ao Hospital Ernesto Simões, mas morreu”, contou o tio dele, Paulo Roberto Freitas.

Questionado sobre o motivo da morte de Alexandre, o tio disse não saber. “A gente não sabe o que aconteceu. Não sabemos se ele estava no lugar errado e com as pessoas erradas”, declarou ele.

Paulo disse ainda que as mortes dos sobrinhos lhe trouxeram lembrança desagradáveis. Há cerca de 10 anos, ele perdeu o filho num assalto ma cidade de Itabaiana, em Sergipe. “Na época, a namorada disse que bandidos atiraram quando tentavam tomar uma corrente dele”, contou o pai.

Crime filmado

Uma câmera de segurança em um prédio na Ladeira do Jacaré, na Baixa de Quintas, registrou o momento em que sobrinho de Popó Niljalma, baleado em uma tentativa de assalto. O estudante não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Ernesto Simões.

O crime aconteceu às 18h57, quando Niljalma e a namorada subiam a ladeira do oposto à casa dele. O local estava deserto, quando a dupla de motoqueiros se aproxima na contramão da pista. O casal é abordado em frente à uma residência na cor azul. Nas imagens, é possível ver quando o estudante atravessa correndo para o outro lado da via tentando desviar dos tiros. Logo depois ele cai próximo à porta de casa e o pai dele sai atrás dos bandidos.

Em seguida, as imagens mostram os parentes de Niljalma desesperados, ao mesmo tempo em que a vítima já estava desacordada. Uma mulher chega a desmaiar duas vezes, a última quando duas pessoas carregam o estudante para colocá-lo no banco de trás de carro, usando para para o socorro.





Pai presenciou crime

O tio do rapaz, Paulo Roberto Freitas 56, contou ao CORREIO que o pai de Niljalma, Luís Cláudio Freitas, estava na janela e presenciou tudo. “Sempre quando o filho saía por aqui por perto, o pai ficava aguardando o retorno dele, por conta mesmo da insegurança, e ontem não foi diferente. Quando os caras se aproximaram e anunciaram o assalto, meu irmão gritou para eles não atirarem, mas não teve jeito, dispararam mesmo assim”, contou Paulo.

Desesperado o ver o filho caído na porta de casa, Luís Cláudio ainda correu atrás dos assassinos que fugiram na moto. “Meu irmão ainda correu atrás deles, um perigo! Mas é compreensível. Ele é pai e meu sobrinho era o caçula. Era o xodó dele”, relatou Paulo sobre o irmão, pai de três filhos.

Perguntado sobre a dor da família, em especial do pugilista Popó, Paulo desabafou: “Estamos todos destruídos”.

Ainda na manhã deste domingo, o lutador Popó esteva na casa do irmão, Luís Cláudio Freitas, pai de Niljalma. No entanto, o lutador preferiu não falar sobre o assunto. O enterro do sobrinho dele será às 15h, neste domingo (25), no Cemitério Quinta dos Lázaros.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS)) do Departamento de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda segundo a polícia, familiares da vítima e possíveis testemunhas serão ouvidos na unidade especializada.

Investigadores da DH/BTS já estão analisando as imagens de câmeras da região onde o fato ocorreu. Laudos periciais auxiliarão nas apurações. A autoria e a motivação ainda estão indefinidas.