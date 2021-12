Boxeadora fica irreconhecível após levar 236 socos em luta; foto

Amanda venceu o confronto de 10 rounds por decisão unânime dos juízes. Depois da luta, as duas posaram para uma foto juntas e trocaram elogios nas redes sociais.

"Quero agradecer à minha parceira de dança, Miriam Gutiérrez. Ela não veio para se deitar. Eu não ligo para quem está na minha frente, não vou brincar. Ela acabou de me dizer que pesava 72 quilos hoje. Graças a Deus trabalhei com a minha menina, Nisa Rodriguez, que tinha cerca de 74 quilos. Deus é grande. Sou abençoada!", publicou.

I want to thank my dance partner

Miriam Gutiérrez She didn’t come to lay down. I don’t care who is in front of me I’m not coming to Play!

She just told me she weighed 160lbs today. Thanks God I worked with my girl @nisa_rodriguez5 who was about 165. God is Great. I’m Blessed! pic.twitter.com/RVED1knVzN