Bracell realiza monitoramento da fauna e flora no litoral norte baiano

Entender os impactos da operação florestal na vegetação e na vida animal, sugerindo estratégias de manejo sustentável. Este é o Programa de Monitoramento da Biodiversidade para Conservação da Fauna e Flora da Bracell, líder mundial em celulose solúvel, que possui unidades florestais e industriais na Bahia - com plantios de eucalipto em 31 municípios do litoral norte e agreste do estado e fábrica no Polo de Camaçari.

O trabalho é realizado anualmente, com duas campanhas de campo para coleta de dados da fauna e da flora. São utilizadas técnicas de busca com observações, mensuração e gravações ao longo de ambientes de florestas nativas e plantadas. O biólogo Igor Macedo, especialista ambiental e coordenador do Programa ambiental da Bracell, ressalta que os principais resultados são o registro e conhecimento de espécies endêmicas, ameaçadas e raras em nas áreas monitoradas e o seu comportamento de distribuição.

“A partir destes dados, a Bracell toma medidas adicionais de proteção das espécies na execução das atividades florestais, incentiva pesquisas científicas por outras instituições, e define estratégias de segurança mais eficientes de combate à caça e à retirada ilegal de madeira”, explica Igor.

Manual de Animais Silvestres

Em junho, a Bracell publicou uma versão atualizada do seu Manual de Avistamento de Animais Silvestres. “A edição anterior trazia apenas mamíferos. Esta vem com informações também sobre diversas espécies de aves e répteis, inclusive algumas raras, endêmicas e ameaçadas de extinção encontradas nas áreas da Bracell”, explica o biólogo. Dentre as espécies catalogadas, estão a surucucu pico-de-jaca (Lachesis muta), a maior serpente peçonhenta das Américas, podendo atingir até 4,5 metros, e também o briba de folhiço (Coleodactylus meridionalis), um dos menores lagartos do mundo.

O manual é um dos frutos do programa de monitoramento, que foi iniciado em 2014. “Graças a esta iniciativa, já identificamos em nossas propriedades 801 espécies nativas, sendo 452 da fauna e 349 da flora”, informa Igor. Segundo ele, o trabalho é executado com métodos e ferramentas específicos para o monitoramento de características bioindicadoras da flora, herpetofauna (répteis e anfíbios), avifauna (aves) e mastofauna (mamíferos).

O manual está disponível para download no site da Bracell e serve como fonte de consulta para que as equipes da empresa que identifiquem facilmente as espécies avistadas durante a realização de suas atividades, contribuindo para o mapeamento da presença destes animais.

Além de fotos, o manual traz informações básicas sobre habitat, alimentação, reprodução, comportamento, status de conservação, períodos de atividade e potenciais riscos de acidente no contato com as pessoas. O manual é também como fonte de curiosidades sobre a fauna da região.

