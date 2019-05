Braço de engenharia do Grupo Odebrecht adota o nome OEC

No ano em que completa 75 anos, a Odebrecht Engenharia & Construção anuncia a renovação de sua marca adotando agora as iniciais “OEC”. A nova identidade visual, desenvolvida com o apoio da consultoria Keenwork, traz as cores verde, azul e cinza e pode ser vista em todas as comunicações da empresa a partir deste mês.

O novo nome é seguido do descritivo “Odebrecht Engenharia e Construção”, que demarca seu segmento de atuação. A mudança reflete o que a empresa chama de Jornada da Transformação, com importantes avanços na sua governança, como a implementação de um novo sistema de conformidade, incorporação de conselheiros independentes, atualização e adoção de novas políticas e diretrizes, um processo de sucessão que promoveu uma nova geração de líderes, a assinatura de importantes acordos no Brasil e exterior e, por fim, o início de sua reestruturação financeira.

“Foi uma caminhada intensa que nos permitiu iniciar um processo de reconstrução de confiança e cujos resultados já estão aparecendo até mesmo na forma de importantes conquistas de novos projetos desde o ano passado”, afirma o presidente da OEC, Fabio Januário.

Além da nova marca, a empresa iniciará também em maio uma campanha de publicidade apresentando seu novo momento. Segundo o responsável por MKT Institucional da OEC, Rodrigo Vilar, essa ação reforça o compromisso de estabelecer uma relação mais próxima e transparente com a sociedade. “A empresa fez muito nesses últimos três anos e se reinventou, sem perder o que sempre teve de melhor: pessoas de conhecimento e capacidade técnica e de entrega diferenciada. A campanha é um convite para que todo interessado possa acompanhar esse processo de aprendizado e reconstrução”, afirma Vilar.

Luis Castellari, Head de Criação e Estratégia da Keenwork, explica que a nova identidade visual foi resultado de um trabalho de mais de um ano com a parceria da equipe de comunicação da OEC. “Ouvimos mais de 30 executivos da empresa em todo o mundo, realizamos workshops com a nova gerações de líderes e também conversamos com clientes e públicos estratégicos para chegar uma marca que simbolizasse a união da engenharia com a confiança na capacidade de desenvolvimento das pessoas, que está no DNA da empresa”, explica.

Obras pelo mundo

Ao longo de sua história de 75 anos, a OEC foi responsável pela execução de mais de 2.500 obras de grande porte como usinas hidrelétricas, térmicas e nucleares, além de pontes, viadutos, túneis, linhas de metrôs e trens urbanos, aeroportos, portos, ferrovias e obras industriais. Atualmente, a OEC está presente em 16 países, empregando mais de 20 mil trabalhadores de diferentes nacionalidades, em cerca de vinte obras para clientes públicos e privados.