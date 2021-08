Braço social da OAB-BA, a CAAB acolhe a advocacia baiana

Profissionais que atuam na defesa dos direitos de seus clientes, advogados e advogadas também dispõem de quem cuide dos seus interesses fora do âmbito jurídico. A Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia (CAAB), que em maio completou 75 anos de existência, é o braço social e assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Bahia, que trabalha levando serviços e benefícios para a advocacia tanto em Salvador quanto nas 36 subseções da Ordem no interior do Estado.

Esse atendimento, que no início da instituição se resumia a auxílios regimentais como natalidade, funeral, pecuniário, pecúlio, adoção, extraordinário e o covid-19 (este criado recentemente), hoje se expande para áreas como saúde, esporte, inclusão digital e transporte (cinco vans atendem em Salvador e outras duas em Itabuna e Vitória da Conquista). Tudo pensado para promover o melhor e garantir bem-estar e qualidade de vida aos advogados, advogadas, estagiários e seus dependentes legais.

Na área da saúde, por exemplo, a Caixa de Assistência tem um leque de serviços como os que são oferecidos em sua sede, instalada em um conservado casario centenário localizado no bairro de Nazaré. Por meio de um simples agendamento, os associados contam com médico clínico, centro odontológico (outros dois funcionam em Itabuna e Vitória da Conquista), nutricionista, ginecologista, SPA, acupuntura, certificação digital, e também um aconchegante Hotel de Trânsito para os profissionais do interior que estejam em Salvador a trabalho.

Ainda pensando na promoção de saúde para seus associados, a Caixa de Assistência mantem convênios que garantem atendimento em especialidades como psicologia, oftalmologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, proctologia, urologia, pneumologia, gastroenterologia, geriatria, pediatria e otorrinolaringologia.

“Investir na proteção da saúde de advogados e advogadas sempre foi uma das principais metas de nossa diretoria. A satisfação dos associados com esse acolhimento mostra que estamos no caminho certo, pois os colegas precisam estar com a saúde em dia para conseguirem executar bem o trabalho diário, que é bastante concorrido e estressante. Ainda mais quando falamos em exercer a profissão na Bahia, um estado onde o Poder Judiciário não colabora muito com a advocacia”, afirma o presidente da CAAB, Luiz Coutinho.

Luiz Coutinho, presidente da CAAB: "investir em saúde é prioridade" (Foto: Márcio Lima)

AÇÕES NA PANDEMIA

A pandemia do novo coronavírus pegou a todos de surpresa, provocando mudanças drásticas no dia a dia de cada um. Com a advocacia não foi diferente e o quadro se agravou com as determinações das autoridades sanitárias como o isolamento social, que provocou o fechamento dos fóruns e a suspensão dos atendimentos presenciais. Milhares de advogados e advogadas viram a forma de ganhar o sustento para a família desaparecer de um dia para o outro. A CAAB não cruzou os braços. Pelo contrário, intensificou sua atuação e buscou formas de mitigar a situação daqueles associados que se encontravam em situação de vulnerabilidade financeira, que foi agravada com a Covid-19.

“Criamos o Auxílio Covid para beneficiar os colegas infectados com essa terrível doença e que ficaram impossibilitados de trabalhar. Também o Auxílio Alimento, com o qual distribuímos cerca de seis toneladas de alimentos. Ação essa aprovada por 97,1% da classe, que sinalizou apoio à diretoria por meio de pesquisa de satisfação. Teve ainda o auxílio voltado para advogadas e estagiárias vítimas de violência doméstica, que infelizmente aumentou muito no país durante a pandemia”, ressaltou Luiz Coutinho.

O presidente destacou ainda outra importante ação da Caixa de Assistência nos anos de 2020 e 2021 que foi a Campanha de Vacinação contra o H1N1. A ação imunizou associados e dependentes na capital e nas 36 subseções da Ordem, de forma itinerante e seguindo todos os protocolos de segurança determinados pelos órgãos de saúde. A vacinação prossegue agora em Salvador, com a Blitz da Saúde CAAB, que visita escritórios de advocacia com imunização e também orientação de uma fisioterapeuta sobre postula laboral. Ao todo são 35 mil dose de vacina H1N1 nesses dois anos.

CENTRO DE SERVIÇOS

A pandemia também forçou a instituição a suspender vários de seus serviços, mantendo apenas os considerados emergenciais como o Plantão de Odontologia e a certificação digital em sua sede, além dos que são prestados por clínicas parceiras. Agora que o Poder Judiciário, depois de muita luta e cobrança da OAB-BA, sinaliza a retomada dos atendimentos presenciais, a CAAB também está retornando os serviços em sua totalidade. E com mais novidades para os associados.

Um dos serviços mais procurados pela advocacia é o Centro Odontológico (Foto: divulgação)

Após receber novas reformas, o prédio do Centro de Cultura João Mangabeira (CCJM), localizado ao lado do Fórum Ruy Barbosa, conta agora com o Centro de Serviços da Advocacia. Um local onde a instituição oferece um mix de serviços que ajudam a tornar o dia a dia mais prazeroso e eficiente. Advogados e advogadas, em especial os que estão em início de carreira, passam a dispor de uma Sala de Sustentação Oral, equipada para sessões telepresenciais. Outras novidades são a cafeteria e a barbearia, que se juntam à esmalteria e o serviço de engraxate.

Lá também funciona o Meu Escritório, um dos mais arrojados e bem conceituados projetos implementados pela CAAB, que beneficia sobretudo os profissionais que não dispõem de escritório próprio. São seis modernos escritórios para atender clientes e uma sala de reunião. Já a sala de inclusão digital disponibiliza 58 máquinas e pessoal de apoio para facilitar o acesso dos associados que ainda encontram alguma dificuldade no meio digital.

O projeto Meu escritório beneficia profissionais que não dispõem de escritório próprio (Foto: divulgação)

Outra novidade é aplicativo CAApp, que vai dinamizar o uso dos serviços, através da troca de pontos ganhos no pagamento da anuidade. Quem paga R$ 850 terá 850 CAAssh, que poderão ser usados para adquirir serviços como estacionamento, barbearia, esmalteria, engraxate e cafeteria. Ele substituirá o cartão físico da CAAB e será usado no agendamento de serviços e acesso à rede de parceiros credenciados, que oferecem descontos exclusivos para a classe.

RETORNO DA ANUIDADE

A CAAB trabalha com repasse de 20% do valor da anuidade que os associados pagam à OAB-BA. Desse percentual, 4% são destinados à Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados – CONCAD. “Trabalhamos com os 16% restantes para investir também em programas que estimulam a prática de esportes na categoria, como as exitosas edições do ADVerão CAAB”.

“Nosso associados contam ainda com mais de 2.500 parceiros nos mais diversos segmentos, como escolas, hotéis, concessionárias, academias, restaurantes e farmácias dentre outros, que oferecem descontos especiais e exclusivos, através do programa Clube ADVantagens”, acrescenta Luiz Coutinho lembrando que nenhuma outra categoria de profissionais liberais conta com serviços semelhantes aos oferecidos pela CAAB. “E ficamos felizes por estarmos concluindo em dezembro um trabalho que é voluntário e prazeroso, o qual teve início com o primeiro triênio 2016-2018, com o qual fizemos avançar cada vez mais o acolhimento à advocacia baiana”.