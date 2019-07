Bradley Cooper e Irina Shayk chegam a acordo sobre custódia da filha

Bradley Cooper e Irina Shayk chegaram a um acordo sobre a custódia da filha Lea De Seine, de 2 anos. Os dois estavam juntos desde 2015 e se separaram no começo de junho.

De acordo com o TMZ, o ex-casal lidou de forma pacífica com a situação. Não fizeram um acordo formal por escrito e "estão em sincronia" para cuidar da criança.

Ambos aceitaram dividir por igual o tempo que passam com Lea - embora isso possa variar de mês para mês devido à rotina de trabalho.

Além disso, aceitaram morar na mesma cidade, em Nova York, para que isso ocorra.

Bradley Cooper e Lady em cena de Nasce Uma Estrela (Foto: Divulgação)

Juntos e shallow now

Na segunda-feira, os fãs dos artistas Bradley Cooper e Lady Gaga, astros de Nasce Uma Estrela, receberam a notícia de que a cantora e atriz se mudou para a casa de Cooper. A informação é da revista americana de fofocas In Touch.

Os rumores de que o ator e a estrela pop estariam tendo um caso começaram no início das gravações do filme, e ficaram ainda maiores quando ele se separou de Irina Shayk.

A nova casa do novo casal, em Nova York, fica em West Village. Antes, Bradley morava em Los Angeles.

Capa da revista que crava relacionamento de Cooper e Gaga (Reprodução/Instagram)

Antes da fama

Em 2010, Gaga foi capa da revista Rolling Stone brasileira e contou que, antes da fama, vivia em um apartamento deplorável em Nova York.

"Lembro-me de estar no meu apartamento com picadas de percevejo e baratas pelo chão. Eu percorri um longo caminho", contou. "Eu me sinto como qualquer outra garota insegura de 24 anos (hoje ela tem 33 anos). Daí eu digo: ‘Sua louca, você é a Lady Gaga, pode se levantar e caminhar de cabeça erguida hoje!'".

A cantora revelou que sempre foi muito sentimental e ligada aos amigos e pai. “Eu adoro os meus amigos e o meu passado, e foi isso quem fez quem eu sou. Durante toda a minha vida, meu pai ficou tentando esconder de mim que era um cara de verdade, e agora que eu tenho idade suficiente, somos os melhores amigos, porque ele simplesmente parou de tentar ser o pai”, afirmou.