Brasil bate recorde diário e registra 474 mortes em 24 horas

O Brasil bateu um novo recorde de mortes registradas em um dia por causa da covid-19: 474 foram confirmadas nas últimas 24 horas. O Ministério da Saúde divulgou balanço nesta terça-feira (28) e anunciou o total de 5.017 óbitos - na véspera, eram 4.543, um aumento foi de 10,4%. A maior marca até então era de 407 vítimas fatais, anunciada no dia 23 de abril.

Com o atual número de óbitos totais por coronavírus, o Brasil ultrapassou a China e, agora, é o nono país com mais fatalidades em decorrência da pandemia no mundo.

O levantamento do governo também anunciou que já são 71.886 casos confirmados de covid-19 em solo nacional. No dia anterior, segunda (27), eram 66.501, um crescimento de 5.385 registros (8,1%) nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade está em 7%.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, do total de diagnósticos, 34.325 pacientes estão em acompanhamento (48%) e 32.544 já foram recuperados e não apresentam mais os sintomas da doença.

São Paulo continua sendo o estado com mais casos confirmados de coronavírus, com 24.041. Rio de Janeiro aparece em segundo, com 8.504 pacientes, seguido por Pernambuco (5.724), Ceará (6.918) e Amazonas (4.337).

Entre os estados com maior número de mortes por covid-19, São Paulo novamente lidera, com 2.049 óbitos. A lista tem Rio de Janeiro em segundo lugar (738 vítimas fatais), seguido por Pernambuco (508), Ceará (403) e Amazonas (351).

O mapa de óbitos pela doença ainda traz Maranhão (145), Pará (129), Bahia (86), Paraná (77), Minas Gerais (71), Espírito Santo (64), Paraíba (53), Rio Grande do Norte (48), Rio Grande do Sul (45), Santa Catarina (44), Alagoas (36), Distrito Federal (28), Amapá (28), Goiás (27), Piauí (21), Acre (16), Sergipe (11), Mato Grosso (11), Rondônia (11), Mato Grosso do Sul (nove), Roraima (seis) e Tocantins (dois).