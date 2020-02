Brasil confirma segundo caso de coronavírus

O Ministério da Saúde confirmou o segundo caso de coronavírus no Brasil, neste sábado (29), em São Paulo. O paciente infectado também retornou de uma viagem na Itália. Em nota, o ministério afirma que "não há evidências de circulação do vírus em território nacional" e que "o Ministério da Saúde, em conjunto com a secretaria, está consolidando as informações e divulgará nota ainda hoje".

Esse caso, o segundo do Brasil, também teve atendimento no Hospital Albert Einstein. O paciente, que é um homem, procurou a unidade de saúde na sexta-feira, mas não ficou internado. O resultado do exame saiu neste sábado (29). O ministério ainda não informou mais detalhes sobre o paciente.

O primeiro caso de coronavírus no Brasil, registrado em São Paulo, diz respeito a um paciente que também esteve na Itália, entre 9 a 21 de fevereiro, na região da Lombardia, a mais afetada pelo surto de coronavírus.

O empresário de 61 anos foi atendido no Hospital Israelita Albert Einstein, teve o teste positivo (a contraprova também) e está em isolamento domiciliar na capital paulista. Três parentes deste paciente que estavam sob monitoramento não apresentaram sintomas da doença.

No último boletim divulgado pelo governo de São Paulo registrava 66 casos suspeitos da doença. Na manhã deste sábado (29), dez casos haviam sido descartados para o coronavírus.

EUA

Também neste sábado (29), o Departamento de Saúde dos Estados Unidos confirmou que o país teve a primeira morte pelo novo coronavírus. A vítima, residente do Estado de Washington, é também a primeira fatalidade da doença registrada no continente americano.

"É um dia triste em nosso Estado ao confirmarmos que um residente de Washington morreu pelo Covid-19. Nosso corações vão para sua família e amigos", disse o governador, Jay Inslee, em nota. Ao todo, mais de 60 pessoas estão infectadas com o coronavírus nos EUA. A maioria dos casos são de ex-passageiros do cruzeiro Diamond Princess, afirmou o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças.

Mais cedo, o Equador também informou o registro do seu primeiro caso oficial de coronavírus. O vírus foi detectado em uma mulher que chegou ao país no último dia 14 da Espanha, “sem apresentar qualquer sintoma da doença”.

Ainda neste sábado, a Itália informou que já conta com mais de 1.000 casos de coronavírus no país e 29 mortes pela doença - oito destas apenas nas últimas 24 horas. Na região norte, responsável por 90% das contaminações, as aulas estão oficialmente suspensas em escolas e universidades pela segunda semana consecutiva.

Em coletiva realizada à tarde, o presidente norte-americano Donald Trump confirmou que a vítima fatal de coronavírus tinha mais de 50 anos de idade e a saúde fragilizada por outras doenças.

"Estamos preparados para quaisquer circunstâncias. Não há motivo para pânico", disse Trump, afirmando que fará uma nova reunião na segunda-feira, 2, para falar sobre uma suposta vacina contra a doença.