Brasil convoca mais dois atletas para o atletismo em Tóquio-2020

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou nesta segunda-feira (5) a convocação de mais dois atletas para Tóquio-2020. Mateus Daniel Adão de Sá, do salto triplo, e Lucas Vilar, dos 200 metros, foram chamados para integrar a equipe que disputará a Olimpíada do Japão, que tem cerimônia de abertura marcada para o próximo dia 23.

Mateus, de 25 anos, e Lucas, de 20 anos, assumiram as vagas após remanejamento de vagas feito pela World Athletics (antiga Federação Internacional de Atletismo). Eles entraram por causa pela cota do ranking mundial, em função de desistências por lesão ou por opção de provas, caso dos qualificados em mais de uma especialidade.

➕VAGA OLÍMPICA!

????Mateus de Sá no salto triplo

????????Lucas Vilar nos 200m



Eles foram chamados após remanejamento de vagas feito pela @WorldAthletics????



???????? tem 53 classificados pra #Tokyo2020 no atletismo!



????️Anota aí na agenda: de 29/07 a 8/8 no Estádio Olímpico???? pic.twitter.com/hEQhkj43rR — Time Brasil (@timebrasil) July 5, 2021

Isso aconteceu, por exemplo, com Caio Bonfim, que foi convocado para os 20 km e os 50 km marcha atlética. Ele abriu mão dos 50 km porque o tempo entre as provas é de apenas 13 horas.

Ambos são estreantes em Jogos Olímpicos, mas têm bons resultados nas categorias de base. Mateus conquistou a medalha de bronze no salto triplo do Mundial sub-20 de Eugene (EUA), em 2014. Já Lucas faturou a medalha de bronze nos 200m nos Jogos Olímpicos de Juventude, em Buenos Aires-2018, na Argentina.

Com essa convocação, a equipe brasileira de atletismo soma 53 integrantes, sendo 33 no masculino e 20 no feminino. O torneio de atletismo será disputado entre os dias 29 de julho e 8 de agosto, no Estádio Olímpico do Japão e no Sapporo Odori Park, que fica a cerca de 800 km de Tóquio.