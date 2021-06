Brasil goleia o Peru e segue líder do Grupo B da Copa América

A Seleção Brasileira mostrou que vai em busca do bicampeonato da Copa América. Ontem, diante do Peru, no estádio Engenhão, no Rio, o time goleou por 4x0, gols de Alex Sandro, Neymar, Everton Ribeiro e Richarlison. Com o resultado, a equipe canarinho ocupa a liderança do Grupo B, com seis pontos em duas rodadas.

Tite fez mudanças em relação ao primeiro jogo. Ederson, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Everton Cebolinha e Gabigol tiveram a oportunidade de começar entre os titulares. A escolha deu certo, afinal, o lateral esquerdo abriu o placar aos 11 minutos da etapa inicial.

Everton recebeu passe pelo lado esquerdo e cruzou na área. A bola desviou e sobrou para Gabriel Jesus, que tocou para o meio. Alex Sandro bateu de primeira e mandou para o fundo da rede. Apesar disso, o primeiro tempo foi truncado e terminou assim mesmo.

Após a chuveirada, Tite promoveu mudanças e o Brasil deslanchou, principalmente com Everton Ribeiro e Richarlison.

Neymar foi tocado por Tapia dentro da área aos 14. O juiz marcou o pênalti, mas, após ser avisado pelo VAR, anulou. O craque não desistiu e balançou a rede aos 22 minutos. Ele recebeu na entrada da área, girou e, de perna direita, mandou o chute forte e rasteiro. Gallese se esticou todo para tentar pegar, sem sucesso.

Ainda tem tempo, no fim, de mais dois gols. Após triangulação com Neymar e Richarlison, Everton Ribeiro entrou na área e bateu forte para ampliar. Aos 46, Richarlison aproveitou o rebote do goleiro em chute de Firmino e fechou o placar em 4x0.

O Brasil folga no final de semana e só volta a jogar na próxima quarta-feira, às 21h, quando encara a Colômbia, novamente no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

Brasil Ederson, Danilo (Emerson), Éder Militão, Thiago Silva e Alex Sandro (Renan Lodi); Fabinho, Fred e Everton (Richarlison); Gabriel Jesus (Roberto Firmino), Gabigol (Everton Ribeiro) e Neymar Técnico Tite

Peru Gallese, Corzo, Christian Ramos, Abram e Marcos López; Tapia, Yotún (Arias), Carrillo, Cueva (Távara) e Peña (Iberico); Lapadula (Valera) Técnico Ricardo Gareca

Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro

Gols Alex Sandro, aos 11 minutos do 1º tempo; Neymar, aos 22, Everton Ribeiro, aos 43, e Richarlison, aos 46 minutos do 2º tempo

Cartão Amarelo Gabriel Jesus (Brasil); Christian Ramos, Yotún e Távara (Peru)

Arbitragem Patricio Loustau, auxiliado por Gabriel Chade e Ezequiel Brailovsky (trio da Argentina)