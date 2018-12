Brasil jogará em Salvador pela Copa América; veja calendário

A Conmebol e o Comitê Organizador Local (COL) da Copa América de 2019 definiram nesta terça-feira (18) o calendário de jogos da competição, marcada para ocorrer entre os dias 14 de junho e 7 de julho, no Brasil. Embora as partidas ainda não tenham sido sorteadas, foi definido que a seleção brasileira jogará em Salvador no dia 18 de junho, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

Foi definido ainda que a Fonte Nova será sede de cinco partidas da Copa América. Serão quatro jogos pela fase de grupos e um pelas quartas de final, no dia 29 de junho. Os confrontos serão definidos no dia 24 de janeiro, em sorteio que será realizado no Rio de Janeiro. Salvador receberá dois jogos do Grupo B, um do Grupo C e um do Grupo A - justamente o do Brasil.

As partidas na capital baiana serão nos dias 15 (B1 x B2), 18 (Brasil x A3), 21 (C2 x C4), 23 (B2 x B3) e 29 de junho (quartas de final entre 1º do grupo C x 3º colocado do grupo A ou B). O primeiro jogo, no dia 15, envolve o cabeça de chave do grupo B, o que significa que Uruguai ou Argentina deve jogar na Fonte Nova. Veja o calendário completo na imagem abaixo divulgada pela Conmebol (clique para ampliar):

O adversário da seleção brasileira em Salvador será conhecido no sorteio. Posicionado como cabeça de chave do Grupo A, o time comandado por Tite abrirá a sua campanha no dia 14 de junho, na abertura do torneio, no Morumbi. Depois de jogar na Fonte Nova, retornará a São Paulo, onde finalizará a campanha na fase de grupos no dia 22, na Arena Corinthians.

Depois do jogo pela fase de grupos, a seleção brasileira não retornará a Salvador. Caso avance às quartas de final como líder da chave, o Brasil atuará pelas quartas de final no dia 27, na Arena do Grêmio. Se passar por esta fase, a equipe nacional jogará em 2 de julho a semifinal no Mineirão, mesmo palco onde foi goleado por 7x1 pela Alemanha, pela mesma fase da Copa do Mundo de 2014.

Se for à final, marcada para 7 de julho, o Brasil finalmente atuará no Maracanã, o que o faria passar pelos seis estádios que abrigarão confrontos desta Copa América. Ou seja, os brasileiros correm o risco de não atuarem por nenhuma vez no estádio mais tradicional do País caso o time fracasse na luta para ir à decisão continental.

A seleção brasileira estreou na Arena Fonte Nova em 22 de junho de 2013, num 4x2 sobre a Itália pela Copa das Confederações. Retornou em 18 de novembro de 2015, quando venceu o Peru por 3x0 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia. Foram os dois únicos jogos da equipe principal na arena. Em 11 de agosto de 2016, o time sub-23 goleou a Dinamarca por 4x0 pelas Olimpíadas.

Agenda

O jogo de abertura da Copa América também foi confirmado para começar às 21h30 do dia 14 de junho, enquanto a final ocorrerá às 17 horas do dia 7 de julho. Além do Mineirão, a Arena do Grêmio será palco de uma das semifinais, em 3 de julho. Já a decisão do terceiro lugar ocorrerá na Arena Corinthians, no dia 6.

A posição das seleções na próxima atualização do ranking da Fifa, que será divulgado quarta-feira (19), definirá os outros cabeças de chave, além do Brasil, do sorteio dos grupos da Copa América. Atualmente, Argentina e Uruguai ocupariam o posto. As colocações na listagem também servirão para determinar a divisão das equipes nos potes do sorteio.

Serão 12 seleções na próxima Copa América. Além dos dez países sul-americanos membros da Conmebol (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados.

Confira os estádios e as datas dos jogos da próxima Copa América:

SALVADOR - ARENA FONTE NOVA - 5 PARTIDAS

Fase de grupos (4 jogos): dias 15, 18, 21 e 23 de junho

Quartas de final - 29 de junho

-

Belo Horizonte (Mineirão) - 5 partidas

Fase de grupos - dias 16, 19, 22 e 24 de junho

Semifinal - 2 de julho

-

Porto Alegre (Arena Grêmio) - 5 partidas

Fase de grupos - 15, 20 e 23 de junho

Quartas de final - 27 de junho

Semifinal - 3 de julho

-

Rio de Janeiro (Maracanã) - 5 partidas

Fase de grupos - 16, 18 e 24 de junho

Quartas de final - 28 de junho

Final - 7 de julho

-

São Paulo (Morumbi e Arena Corinthians) - 3 partidas cada

Fase de Grupos - 14 (abertura), 17 e 19 de junho no Morumbi

Fase de Grupos - 22 de junho na Arena Corinthians

Quartas de final - 28 de junho na Arena Corinthians

Decisão do 3º lugar - 6 de julho na Arena Corinthians