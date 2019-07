Brasil nunca perdeu para a Argentina no 'palco' do 7x1

Nesta terça-feira (2), a partir das 21h30, a Seleção Brasileira enfrenta um clássico com a Argentina pelas semifinais da Copa América em Belo Horizonte.

Repare nas coincidências: há quase cinco anos – ou exatamente quatro anos, 11 meses e 25 dias – a Seleção também vivia uma semifinal importante, em casa.

O palco era o mesmo, o Mineirão. O duelo, igualmente um clássico do futebol mundial. Em campo, o treinador brasileiro também lidava com a ausência da sua maior estrela, Neymar.

Àquela época, o Brasil havia chegado às semifinais da Copa do Mundo de maneira conturbada, após ter empatado por 0x0 com um rival fraco – o México – e avançado em cobranças de pênaltis já no mata-mata, com o Chile.

A essa altura, nem precisa dizer de qual duelo estamos tratando. No próximo dia 8 de julho, o 7x1 para a Alemanha completa cinco anos.

Foi aquela goleada que iniciou todo um questionamento sobre o nível tático do Brasil e que, por final, após Dunga, levou Tite ao comando da equipe. Treinador que agora busca seu primeiro título.

Coincidências

Já que o tema são as coincidências entre o duelo desta terça e o de cinco anos atrás, há alguns bons motivos para o torcedor ficar confiante.

Primeiro: o único jogo do Brasil no Mineirão pós-7x1 foi justamente contra a Argentina. A partida, pelas Eliminatórias da Copa da Rússia, aconteceu no dia 10 de novembro de 2016 e marcou um passeio da equipe de Tite sobre os rivais: 3x0.

O craque Messi estava em campo, mas viu outro baixinho brilhar. Philippe Coutinho abriu o placar com um golaço: recebeu na esquerda, cortou para o meio e soltou a bomba de direita. Neymar e Paulinho completaram.

Um dos titulares daquela partida e que será de novo agora, o zagueiro Marquinhos disse que a Seleção precisa se espelhar naquela vitória, não no 7x1. “Focamos na energia boa, no lado positivo, nesse jogo que ganhamos da Argentina. Foi uma excelente atuação em todos os aspectos. A única coisa que pedimos é que a galera esteja com a gente, no pensamento positivo para fazermos novamente um grande jogo”, disse.

Aquele 3x0 não foi o único resultado bom do Brasil sobre a Argentina no Mineirão. Na realidade, em jogos oficiais, a Seleção nunca perdeu para os rivais no estádio de Belo Horizonte. Contando com o de 2016, foram cinco jogos, com quatro vitórias e um empate.

O único empate foi 0x0, em 2008, também pelas Eliminatórias. Messi é o único remanescente das duas seleções. Quatro anos antes, em 2004, o Brasil ganhou por 3x1. Três gols de Ronaldo, o Fenômeno, todos de pênalti.

O salto no passado é gigante. Antes de 2004, o jogo anterior havia sido em 1975, um 2x1 pela Copa América. O lateral Nelinho marcou os dois gols. O primeiro encontro foi em 1968, 3x2 num amistoso. Evaldo, Rodrigues e Dirceu Lopes, todos do Cruzeiro, foram os autores dos gols.

CLÁSSICOS NO MINEIRÃO

2016 Brasil 3x0 Argentina (Eliminatórias da Copa)

2008 Brasil 0x0 Argentina (Eliminatórias da Copa)

2004 Brasil 3x1 Argentina (Eliminatórias da Copa)

1975 Brasil 2x1 Argentina (Copa América)

1968 Brasil 3x2 Argentina (Amistoso)