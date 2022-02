Brasil realiza 25 mil cirurgias para retirada de silicone em um ano

Foram realizadas 1,3 milhão de cirurgias plásticas no Brasil, em 2020, de acordo com um levantamento realizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Do total, 25 mil procedimentos foram para a retirada de implante de silicones (explante) e 105 mil mastopexias - procedimento para reposicionar os seios, sendo a quinta cirurgia estética mais realizada no ano.

A quantidade de explantes realizados em 2020 é 31,6% maior do que em 2019, quando a mesma pesquisa apontou 19 mil cirurgias com este fim, realizadas no Brasil.

Uma técnica em expansão, chamada de mastopexia em 'L', é capaz de reduzir o tempo dessas cirurgias e oferece a cicatriz horizontal até 65% menor para as pacientes, de acordo com o cirurgião especializado em cirurgia plástica, Dr. Adel Bark Jr. 'Usando essa metodologia, podemos eliminar a marca entre as mamas e permitir que a mulher escolha roupas sem se preocupar com esse sinal. A menor incisão reduz o tempo de sutura, o que também diminui o tempo de centro cirúrgico e a exposição da paciente', afirmou.

O procedimento é indicado para pacientes que desejam levantar ou mudar a forma dos seios, seja por questões de saúde, estética ou de bem-estar. A cicatriz reduzida é levada em consideração na escolha do procedimento cirúrgico para pacientes que, por exemplo, sofrem com o peso das mamas ou por terem o seio muito reduzido.

É o caso da estudante Isadora Pelacini, de 18 anos, que fez a mastopexia redutora em 'L' agora em 2022, devido ao excesso de volume das mamas. 'Afetou muito minha coluna e me deixou com a postura errada. Eu sentia dores nos ombros e, o principal, minha autoestima estava afetada. Não me sentia bem daquela forma, não conseguia usar uma blusa mais justa, decotes ou vestidos; não me sentia bonita', conta. Isadora afirma que a escolha pela mastopexia em 'L', além de todas as vantagens, trouxe mais segurança e satisfação. 'Traz mais liberdade na hora de escolher as roupas, especialmente no verão. Estou maravilhada com o resultado e muito mais feliz a cada dia'.