Brasil registra 1.223 mortes por coronavírus e 22.169 casos confirmados

O Brasil agora tem 22.169 casos confirmados do novo coronavírus e 1.223 mortes em decorrência da covid-19. Os números foram atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo (12). Com as confirmações, o país viu o balanço crescer em 99 óbitos nas últimas 24h, um aumento de 9% em relação à véspera, sábado (11), que tinha 1.124 vítimas fatais.

De acordo com o novo levantamento, entre os diagnósticos, o crescimento foi de 7%, com 1.442 casos novos em 24 horas. No sábado (11), o total de infectados confirmados com o novo coronavírus era de 20.727.

São Paulo segue como o estado com maior número de contaminados registrados: são 8.755, incluindo 588 mortes. Em seguida, está o Rio de Janeiro, com 2.855 casos confirmados e 170 óbitos. O Ceará é o terceiro, com 1.676 diagnosticados e 74 vítimas fatais.

A Bahia tem 674 casos confirmados do novo coronavírus, com 21 óbitos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), 148 pessoas já estão recuperadas.

Tocantins segue sendo o único estado do país sem mortes devido à Covid-19.