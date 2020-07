Brasil registra 631 mortes por covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou 631 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, segundo boletim divulgado neste domingo, 12, pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 72,1 mil pessoas já morreram em decorrência da infecção covid-19, provocada pelo coronavírus, no país.

De acordo com a atualização do ministério, 669.377 pessoas estão em acompanhamento, portanto são casos ativos, e 1.123.204 se recuperaram da doença. Há ainda 4.063 mortes em investigação.

Segundo o Painel Coronavírus, foram registrados 24.831 casos de pessoas diagnosticadas com covid-19 desde o sábado, 11. O número de casos confirmados desde o início da pandemia chegou a 1.864.681.

Quadro mostra situação da pandemia no Brasil (Fonte: Ministério da Saúde)

Estados

Os estados com mais mortes são: São Paulo (17.848), Rio de Janeiro (11.415), Ceará (6.868), Pernambuco (5.595) e Pará (5.289). As unidades da Federação com menos óbitos pela pandemia são Mato Grosso do Sul (161), Tocantins (255), Roraima (396), Acre (426) e Santa Catarina (497).

São Paulo também lidera entre os estados com maior número de casos confirmados, com 371.997, seguido por Ceará (136.785), Rio de Janeiro (129.684), Pará (125.714) e Bahia (105.763). As unidades da Federação com menos pessoas infectadas registradas são Mato Grosso do Sul (13.197), Tocantins (15.132), Acre (16.190), Roraima (22.225) e Rondônia (26.728).