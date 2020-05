Brasil registra 749 novas mortes por covid-19 e 11.385 casos em 24h

O número de mortes em decorrência do novo coronavírus no Brasil subiu para 13.149, com 188.974 casos confirmados. Os dados foram divulgados na noite desta quarta-feira (13) pelo Ministério da Saúde. De acordo com o balanço, o país teve 749 novos óbitos por covid-19 registrados nas últimas 24 horas, com 11.385 diagnósticos realizados.

O crescimento na quantidade de novos infectados notificados em um só dia é o recorde do Brasil desde que a pandemia começou. A maior marca anterior com relação aos doentes tinha sido de 10.611 em 24h, divulgada pela pasta na última sexta-feira (8).

No levantamento anterior do governo, de terça-feira (12), eram 177.589 pessoas infectadas com a doença no país, das quais 12.400 tinham falecido. O aumento registrado entre os dois dias corresponde a 6,41% em relação os contaminados e 6,04% quanto às fatalidades.

Apesar dos 749 novos óbitos terem sido notificados nas últimas 24h, a pasta afirma que a maioria deles aconteceu em períodos anteriores, mas foi inscrita nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde somente de terça (12) para quarta (13), após conclusão da investigação. Outras 2.050 mortes estão sob análise.

Ainda de acordo com o governo, 78.424 pessoas (41,5% do total dos casos) já são consideradas recuperadas da covid-19 no Brasil, enquanto 97.402 pacientes (51,4%) seguem em acompanhamento.

O boletim também mostrou um avanço no número de casos do Ceará e do Amazonas. O primeiro estado chegou aos 19.156 diagnósticos do novo coronavírus e superou o Rio de Janeiro (18.728), se tornando o vice-líder entre os locais que mais confirmaram infectados. O Amazonas, por sua vez, chegou ao número de 15.816 e, agora, aparece em quarto, na frente de Pernambuco (14.901). São Paulo está no topo da lista, com 51.097 contaminados.

Em relação ao número de mortes, os cinco estados que mais registraram óbitos por covid-19 são: São Paulo (4.118), Rio de Janeiro (2.050), Ceará (1.389), Pernambuco (1.224) e Amazonas (1.160).