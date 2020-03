Brasil registra mais duas mortes por coronavírus; total chega a 3

Mais duas pessoas morreram em São Paulo por conta do coronavírus. Segundo o G1, o coordenador do centro de contingência contra a doença no estado, o médico David Uip, confirmou os dois novos óbitos.

De acordo com o hospital em que os pacientes estavam, as vítimas são uma pessoa de 65 anos com problemas de saúde anteriores e outra de 80 anos sem comorbidades. A Secretaria Estadual da Saúde afirma que até o momento não tem informações oficiais de novas mortes no estado.

O primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) foi confirmado nesta terça-feira (17) também em São Paulo.

Primeiro caso

A primeira pessoa a morrer no Brasil por Covid-19 foi um homem de 62 anos, morador de São Paulo. Segundo informações da TV Globo, a vítima tinha diabetes, hipertensão e um problema na próstata. O homem estava hospitalizado, mas o seu quadro de saúde se agravou por causa do coronavírus.

O estado de São Paulo concentra o maior número de casos confirmados da doença: 152. Em todo país, segundo o Ministério da Saúde, são 234 casos confirmados.

Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde de SP, são 1.777 casos suspeitos de coronavírus no estado. O Governo de São Paulo avalia que o surto de coronavírus deve durar "de quatro a cinco meses".

