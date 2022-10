Brasil registra quinta morte por varíola dos macacos

O Brasil registrou a quinta morte por varíola dos macacos nesta segunda-feira (10). A vítima era um homem de 31 anos, morador do interior do Rio de Janeiro. Ele estava internado desde o dia 16 de setembro no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião (Ieiss).

O paciente tinha comorbidades e imunidade baixa, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou ao Metrópoles.

A primeira morte pela doença aconteceu em agosto, em Campos dos Goytacazes. A vítima era um homem de 33 anos, que tinha baixa imunidade e comorbidades.

Só no Rio de Janeiro, três pessoas já morreram pela doença. Lá foi o local onde também aconteceu a primeira morte.

Nesta semana, o estado de Minas Gerais também registrou um óbito decorrente do vírus monkeypox, em um jovem de 21 anos que também apresentava comorbidades.