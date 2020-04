Brasil registra recorde de mortes pelo novo coronavírus em um dia

O Brasil registrou o maior número diário de mortes em decorrência do novo coronavírus entre a última quinta-feira (2) e esta sexta-feira (3). De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o país agora tem 359 vítimas fatais por covid-19, 60 pessoas a mais que a lista anterior, quando eram 299. O crescimento corresponde a 20% em 24 horas. O recorde anterior era de 58 mortes em 24h.

A quantidade de casos de infecção pelo novo vírus, segundo o levantamento, é de 9.056 Significa um aumento de 14% (1.146 casos) em comparação com o levantamento de quinta-feira (2), quando eram 7.910 pessoas contaminadas. A taxa de letalidade, que era de 3,8%, foi para 4%, valor mais alto para a estatística até agora.

No balanço do Ministério, a Bahia tem 5 mortes confirmadas. No fim da tarde desta sexta-feira (3), porém, o estado anunciou a sexta fatalidade, um idoso de 80 anos, em Utinga.

As outras vítimas fatais ocorreram em São Paulo (219); Rio de Janeiro (47); Ceará (22); Pernambuco (10); Amazonas (7); Minas Gerais (6); Distrito Federal (5); Santa Catarina (5); Espírito Santo (4); Paraná (4); Piauí (4); Rio Grande do Norte (4); Rio Grande do Sul (4); Alagoas (2), Goiás (2); Sergipe (2); Maranhão (1); Mato Grosso (1); Mato Grosso do Sul (1); Pará (1); Paraíba (1) e Rondônia (1). Não há registro de óbitos apenas no Acre, Amapá, Roraima e Tocantins.

O Sudeste é a região mais afetada pela pandemia, com 62% dos casos confirmados do país (5.658). Em seguida, aparece o Nordeste, com 15% (1.399 casos).

Como vem ocorrendo diariamente, o governo atualiza, em coletiva no Palácio do Planalto, os dados do avanço da doença no país. Veja a entrevista: