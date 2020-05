Brasil supera 105 mil casos confirmados de coronavírus, com 7.288 mortes

Subiu para 105.222 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (4), em balanço do Ministério da Saúde. A quantidade de diagnósticos tem 4.075 infectados a mais que no levantamento anterior, de domingo (3), quando existiam 101.147 pessoas com a covid-19 no país, um aumento de 4%.

O boletim também informa que o Brasil já tem 7.288 óbitos em decorrência da doença. Nas últimas 24 horas, foram notificadas 263 novas mortes - na véspera, eram 7.025. O crescimento representa 3,7%.

Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte dos novos casos e vítimas fatais anunciadas no balanço é referente a outros períodos, mas foi inscrita de domingo (3) para esta segunda (4). Ainda de acordo com os dados, a taxa de letalidade no país está em 6,9%.

São Paulo é o estado com mais diagnósticos (32.187) e mortes (2.654) por causa do novo coronavírus. O Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, com 11.721 casos e 1.065 óbitos. Em seguida, está Pernambuco, com 8.863 infectados e 691 fatalidades. Fechando os cinco primeiros do ranking, estão Ceará, com 8.501 contaminados e 691 pacientes que faleceram, e Amazonas, com 7.313 pessoas com covid-19 e 585 mortos.

Até o último domingo (3), o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil tinha 42.991 pacientes considerados recuperados após contraírem a doença. O boletim desta segunda não atualizou o número.