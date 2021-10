Brasil tem 112,3 milhões de pessoas totalmente imunizadas contra a covid-19

O Brasil tem 112.307.569 pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid, seja com duas doses ou com o imunizante de dose única. Em relação à população, o número corresponde a 52,65%.

Os habitantes parcialmente imunizados, com ao menos uma dose das vacinas disponíveis, somam mais de 153,7 milhões, o que equivale a 72,07% do total de pessoas no País.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 2,1 milhões de aplicações. As primeiras doses foram aplicadas em 403,5 mil pessoas. Já 1.265.002 receberam a 2ª aplicação da vacina.

Os imunizantes de dose única foram aplicados em -1.091 pessoas. Este número aparece negativo porque o Estado do Amazonas fez uma revisão nos dados. Já as doses de reforço foram administradas em 477,1 mil habitantes, com total de 7,1 milhões de doses aplicadas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, em parceria com 27 secretarias de Saúde.