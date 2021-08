Brasil tem 120 milhões de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19

O número de vacinados com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira (19), a 120.228.060, o que corresponde a 56,78% da população total. Enquanto isso, aqueles que receberam duas doses ou dose única de vacinas anticovid agora são 53.437.018, o equivalente a 25,24% da população.

Nas últimas 24 horas, o País aplicou 2.350.867 doses de vacinas contra a covid-19. Ao todo, foram administradas 1.367.842 primeiras doses, 975.667 segundas doses e 7.358 doses únicas. Os dados são reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Proporcionalmente, São Paulo segue sendo o Estado que mais vacinou com primeira dose, com 69,63% dos habitantes parcialmente imunizados. Já o Mato Grosso do Sul tem a maior porcentagem da população completamente imunizada: 39,55%.