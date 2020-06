Brasil tem 37.840 mortes por covid-19, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 719.449 casos confirmados de covid-19 e 37.840 mortes pela doença, segundo balanço divulgado nesta terça-feira (9) pelo consórcio formados por O Globo, Extra, Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, G1 e Uol. Os dados são atualizados com informações até às 13h de hoje. São 481 mortos a mais que no último balanço, divulgado pela manhã.

Pela manhã, os dados indicavam 711.696 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no país, com 37.359 mortes. O consórcio foi criado para compilar os dados sobre a pandemia, que são coletados diretamente com as secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal. A colaboração começou depois que o Ministério da Saúde passou a atrasr a divulgação do boletim epidemiológico. A pasta também parou de divulgar os dados consolidados, incluindo somente casos novos registrados nas últimas 24h.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje em reunião no Palácio da Alvorada que as informações ficarão disponíveis por 24 horas no sistema. Segundo ele, os dados acumulados exibidos até então "não eram dignos do povo brasileiro".

"Uma tabela simples dizendo acumulado de mortes, acumulado de contaminados do Brasil não era uma informação digna para apresentar para o povo brasileiro. Se demorou, peço desculpas. Foram 20 dias de trabalho. Hoje, nós temos condições de analisar exatamente a progressão de dados todos os dias, todas as semanas, semanas epidemiológicas, até o dia de hoje", defendeu.

Pazuello descartou uma recontagem do número de mortos por covid-19, como havia sido prometida pelo empresário Carlos Wizard Martins, que iria assumir a Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégios da pasta. Com a repercussão, Wizard recusou o posto.