Brasil tem 43.079 casos de coronavírus confirmados, com 2.741 mortes

O Brasil já soma 43.079 casos confirmados do novo coronavírus. O número foi atualizado nesta terça-feira (21), em balanço divulgado pelo Ministério da Saúde. No dia anterior, segunda-feira (20), eram 40.581 diagnósticos da covid-19 no país - o que significa um aumento de 2.498 novos casos (6,15%) em 24 horas.

O levantamento também anunciou que o Brasil tem 2.741 mortes em decorrência do vírus - na véspera, eram 2.575. Isso significa um crescimento de 166 vítimas fatais em um dia, com o percentual de 6,4%.

A taxa de letalidade, que compara a quantidade de óbitos com o número de casos confirmados, está em 6,4%. É um pouco maior que a de segunda-feira, quando o índice estava em 6,3%.

São Paulo, assim como nos dias anteriores, segue liderando a lista de estados com mais diagnósticos do novo coronavírus: são 15.385 até o momento. Em seguida, aparecem Rio de Janeiro (5.306), Ceará (3.482), Pernambuco (2.908) e Amazonas (2.270).

No ranking de estados com maior número de óbitos pela covid-19, o top 5 é composto pelos mesmos locais. São Paulo lidera, com 1.093 fatalidades registradas, seguido por Rio de Janeiro (461), Pernambuco (260), Ceará (198) e Amazonas (193).

A maior taxa de letalidade é a da Paraíba: 12,5%, com 263 casos confirmados e 33 mortes. Já Roraima apresenta o menor índice entre os estados: 1,2%, com 247 diagnósticos e 3 óbitos, segundo o balanço do Ministério da Saúde.