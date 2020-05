Brasil tem 807 mortes por covid-19 em 24h e total sobe para 23.473

O Brasil chegou ao total de 374.898 casos confirmados do novo coronavírus, com 23.473 mortes. Os números foram atualizados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira (25). Nas últimas 24 horas, o país registrou mais 11.687 diagnósticos de covid-19, além de 807 óbitos.

No levantamento anterior, de domingo (24), eram 363.211 infectados no Brasil. Com as novas notificações, o aumento de um dia para o outro corresponde a 3,21%. Em relação às fatalidades, eram 22.666 na véspera, um crescimento de 3,56%.

Apesar das 807 mortes terem sido registradas nas últimas 24h, o governo informa que a maioria dos casos aconteceu em outros dias, mas eles só foram incluídos agora após a conclusão da investigação dos motivos dos falecimentos. Do total de novos registros, 270 óbitos ocorreram, de fato, nos últimos três dias. Outros 3.742 estão sendo analisados.

O Ministério da Saúde também anunciou nesta segunda que mais 3.922 pacientes já estão recuperados, elevando o total de pessoas que podem ser consideradas livres da doença para 153.833. Isso significa 41% da quantidade de casos confirmados. Outros 197.592 contaminados (52,7%) seguem em acompanhamento médico.

São Paulo continua sendo o estado com o maior número de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus confirmadas: 83.625. Em segundo lugar, está o Rio de Janeiro, com 39.298, seguido do Ceará (36.185), Amazonas (30.282) e Pernambuco (28.366).

Em relação aos óbitos, São Paulo também é o primeiro da lista, com 6.220 fatalidades em decorrência da covid-19. Depois, aparecem Rio de Janeiro (4.105) Ceará (2.493), Pará (2.372) e Pernambuco (2.248).