Brasil tem 86.508 mortes por coronavírus, diz consórcio de imprensa

O Brasil tem 86.508 mortes por coronavírus confirmadas até as 8h deste domingo (26), segundo balanço divulgado por um consórcio formado por veículos de imprensa. Também foram contabilizados até o momento 2.397.169 casos da doença em território nacional.

O boletim anterior, divulgado na noite de ontem, trazia 1.111 mortes confirmadas pelas secretarias estaduais de saúde do país. O número representava uma média móvel de noves mortes de 1.097, em 7 dias até então, o recorde na pandemia. Também mostrava alta de 6% em 14 dias.

Em relação aos infectados, com 48.234 confirmados em 24 horas até o fechamento do boletim das 20h do sábado, a média móvel diária ficou em 45.884, alta de 23% em relação aos casos registrados em 14 dias, indica o G1.

Onze estados apresentaram alta de mortes por covid-19: PR, RS, SC,MG, RJ, GO, MS, AP, RO, RR, TO. A Bahia está na lista dos estados considerados em estabilidade, que inclui ainda ES, SP, DF, MT, PA, MA, PB, PI e SE. Estão em queda somente seis estados: Acre, Amapá, Alagoas, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte.

O consórcio considera os casos e mortes divulgados nas últimas 24 horas pelas secretarias estaduais, que não necessariamente aconteceram no dia da confirmação.