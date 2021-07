Brasil vence Alemanha por 4 a 2 em estreia na Olimpíada

O Brasil venceu a Alemanha em sua estreia nos Jogos Olímpicos na manhã desta quinta-feira (22). A seleção olímpica venceu por 4 a 2, mas poderia ter feito mais, desperdiçando boas chances de uma goleada histórica.

Richarlison fez três gols, Paulinho marcou um golaço no fim da partida. "É uma sensação que não tem como explicar, é o meu primeiro hat-trick, ainda mais com essa camisa. Estou muito feliz, um sonho realizado. Quando pedi a liberação no Everton foi para isso, honrar a camisa. Espero continuar assim, hoje vai ser uma noite inesquecível, jamais vou esquecer. Agora é comemorar bastante, uma noite importante para nós", disse camisa 10 após o fim do jogo.

Para a Alemanha, marcaram Amiri e Ache, já no segundo tempo da partida.