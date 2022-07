Brasileira coloca recém-nascida em lixeira nos EUA e é condenada

A brasileira Rafaelle Sousa, de 38 anos, abandonou sua própria filha em uma lixeira de Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos. A mulher foi presa e condenada pelo Tribunal do Condado de Palm Beach.

O caso aconteceu no dia 8 de maio de 2019 e, três anos depois, a mulher foi condenada a sete anos e meio de prisão. Ela se declarou culpada das acusações de tentativa de assassinato, além de abuso infantil.

A brasileira é imigrante ilegal e deve ser extraditada do país após cumprir a sentença. A criança foi encontrada por funcionários do condomínio onde a mulher morava. Na época, a recém-nascida pesava 2,8 kg e ainda estava com o cordão umbilical.

A guarda foi revertida para o pai, que ficou com a criança após ela ser atendida no hospital local. A surpresa é que Rafaelle, que já morava há quatro anos nos EUA, não lê, escreve ou fala inglês.

Segundo a advogada da acusada, ela não sabia que estava grávida até entrar em trabalho de parto e passou a tomar remédios para lidar com a dor. A criança nasceu no banheiro do apartamento e bateu a cabeça na porcelana do vaso.