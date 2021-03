Brasileira perde final do 'BBB italiano' e fica em 4º lugar

A modelo brasileira Dayane Mello, finalista do Gran Fratello VIP, a versão italiana do Big Brother com famosos, não venceu o programa.

O vencedor foi Tommaso Zorzi. O programa define o vencedor como uma estrela das redes sociais. Ele é autor de um livro, um canal no Youtube e uma marca de roupa.

Durante o programa, Dayane foi vítima de comentários misóginos e xenofóbicos. Por conta disso, a modelo recebeu apoio de diversos artistas brasileiros, como Felipe Neto e Tatá Werneck.

Ao longo do dia, brasileiros compartilharam tags como ''Dayane Mello campeã'' e ''BBB Itália'', que ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Muitos brasileiros votaram a favor dela, o que chegou a irritar o público italiano, que ameaçou votar contra os preferidos dos brasileiros no BBB 21. A ameaça foi semana em que Gilberto esteve no Paredão, mas Karol Conká terminou eliminada com recorde de rejeião.

Durante o confinamento da modelo, ela ficou sabendo que um dos seus irmãos havia morrido. Também durante o programa, a brasileiro se declarou bissexual ao vivo no programa, e assumiu a paixão por outra participante, Rosalinda.