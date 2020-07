Brasileirão: Bahia terá mando em Pituaçu e estreia pela manhã; veja tabela

A CBF divulgou na manhã desta quarta-feira (22) a nova tabela com os dez primeiros confrontos do Brasileirão 2020. O Bahia estreia no domingo, dia nove de agosto, às 11h. O adversário é o Botafogo, que já havia sido definido.

Em Salvador, os jogos do Tricolor vão acontecer em Pituaçu, já que a Arena segue como hospital de campanha. O primeiro jogo dentro de casa será contra o Coritiba, agendado para o dia 12, às 20h30.

A CBF informou que, após revisão das medidas de segurança para a realização dos jogos, o campeonato tem previsão de encerramento em fevereiro de 2021. Para que isso aconteça, os clubes passarão por uma maratona de jogos.

Para se ter uma ideia, entre a estreia no Brasileirão e quinta rodada, quando enfrenta o Ceará no Castelão, terão se passado apenas 14 dias. As partidas acontecerão nos curtos intervalos de quarta e domingo.





Confira a tabela completa divulgada pela CBF