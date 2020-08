Brasileirão: veja retrospecto do Bahia contra todos os 19 rivais

O Bahia largou bem no Campeonato Brasileiro. Venceu o Coritiba por 1x0, na estreia, em Pituaçu, e fora os três pontos somados, quebrou um tabu de 21 anos sem ganhar do time paranaense. A última vitória havia sido pela Copa do Brasil de 1999. Naquele ano, o Esquadrão bateu o rival por 3x0 e avançou às quartas de final do torneio. Pelo Brasileirão, a seca era ainda maior: 35 anos.

Apesar de quebrar o tabu contra o Coxa, o Bahia ainda leva desvantagem no retrospecto geral contra os paranaenses. Em 45 jogos, foram 13 derrotas, sete triunfos e 25 empates. Pegando esse gancho, o CORREIO listou o desempenho do clube contra todos os 19 adversários que vai enfrentar na Série A do Brasileirão em 2020.

Em linhas gerais, o tricolor precisa correr para tirar o prejuízo: está em desvantagem contra 14 dos 19 rivais. Um deles é o Bragantino, oponente de domingo (16), às 16h, no estádio de Pituaçu.

Foram poucos os confrontos entre os dois times até aqui, e os paulistas levam uma pequena vantagem. O Massa Bruta, como o Bragantino é conhecido, venceu sete dos 23 jogos registrados. O Bahia conseguiu cinco triunfos e 11 jogos terminaram empatados.

Além de Coritiba e Bragantino, a desvantagem aparece também contra: Santos, Atlético-MG, Goiás, Fluminense, Vasco, Athletico, Corinthians, Grêmio, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Botafogo.

A situação é favorável diante de: São Paulo, Fortaleza, Ceará, Atlético-GO e Sport. O rival pernambucano, inclusive, é o time que o Bahia enfrentou mais vezes entre os participantes da atual edição da Série A. Em toda a história, foram 90 partidas entre Bahia e Sport. O tricolor venceu 37, perdeu 23 e 30 terminaram empatadas. É também o maior "freguês" do Esquadrão. Por outro lado, o que o tricolor mais "deve" é o Palmeiras.

Na lista de times mais vezes enfrentados, aparecem na sequência Flamengo (88 jogos), Vasco (73 jogos), Ceará (71 jogos) e Corinthians (70 jogos). A relação a seguir, no entanto, aparece arrumada em ordem decrescente de freguesia. Primeiro, com os cinco clubes sobre os quais o Bahia leva vantagem no histórico. Depois, com os 14 de quem o tricolor é o freguês.

Retrospecto do Bahia contra os times do Brasileirão 2020:

OS FREGUESES

Sport

Jogos: 90

Triunfos: 37

Derrotas: 23

Empates: 30

Último encontro: Bahia 2x0 Sport (Brasileiro 2018)

Atlético-GO

Jogos: 22

Vitórias: 11

Derrotas: 5

Empates: 6

Último encontro: Atlético-GO 1x1 Bahia (Brasileiro 2017)

Fortaleza

Jogos: 49

Vitórias: 21

Derrotas: 16

Empates: 11

Último encontro: Fortaleza 2x1 Bahia (Brasileirão 2019)

Ceará

Jogos: 71

Vitórias: 25

Derrotas: 22

Empates: 24

Último encontro: Bahia 0x1 Ceará (final da Copa do Nordeste 2020)

São Paulo

Jogos: 50

Vitórias: 18

Derrotas: 17

Empates 15

Último encontro: Bahia 0x0 São Paulo (Brasileiro 2019)





DE QUEM O BAHIA É FREGUÊS

Palmeiras

Jogos: 55

Vitórias: 9

Derrotas: 27

Empates: 19

Último encontro: Bahia 1x1 Palmeiras (Brasileiro 2019)

Fluminense

Jogos: 65

Vitórias: 13

Derrotas: 30

Empates: 22

Último encontro: Fluminense 2x0 Bahia (Brasileiro 2019)

Internacional

Jogos: 60

Vitórias: 14

Derrotas: 30

Empates: 16

Último encontro: Bahia 2x3 Inter (Brasileiro 2019)

Grêmio

Jogos: 53

Vitórias: 15

Derrotas: 20

Empates: 18

Último encontro: Grêmio 0x1 Bahia (Brasileiro 2019)

Atlético-MG

Jogos: 62

Vitórias: 15

Derrotas: 29

Empates: 18

Último encontro: Bahia 1x1 Atlético-MG (Brasileiro 2019)

Santos

Jogos: 64

Vitórias: 19

Derrotas: 32

Empates: 13

Último encontro: Santos 1x0 Bahia (Brasileiro 2019)

Corinthians

Jogos: 70

Vitórias: 22

Derrotas: 33

Empates: 15

Último encontro: Corinthians 2x1 Bahia (Brasileiro 2019)

Athletico-PR

Jogos: 36

Vitórias: 8

Derrotas: 18

Empates: 10

Último encontro: Bahia 1x2 Athletico-PR (Brasileiro 2019)

Flamengo

Jogos: 88

Vitórias: 25

Derrotas: 32

Empates: 31

Último encontro: Flamengo 3x1 Bahia (Brasileiro 2019)

Coritiba

Jogos: 45

Vitórias: 7

Derrotas: 13

Empates: 25

Último encontro: Bahia 1x0 Coritiba (Brasileiro 2020)

Vasco

Jogos: 73

Vitórias: 26

Derrotas: 28

Empates: 19

Último encontro: Bahia 1x1 Vasco (Brasileiro 2020)

Goiás

Jogos: 34

Vitórias: 10

Derrotas: 12

Empates: 12

Último encontro: Goiás 4x3 Bahia (Brasileiro 2019)

Bragantino

Jogos: 23

Vitórias: 5

Derrotas: 7

Empates: 11

Último encontro: Bahia 3x1 Bragantino (Série B 2016)

Botafogo

Jogos: 66

Vitórias: 22

Derrotas: 23

Empates: 21

Último encontro: Bahia 2x0 Botafogo (Brasileiro 2019)