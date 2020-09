Brasileiro Allan acerta com o Everton até a temporada 2023

O Everton anunciou oficialmente a contratação do brasileiro Allan, que tem passagens pela seleção brasileira. O jogador de 29 anos assinou contrato até junho de 2023. Ele foi contratado junto ao Napoli, da Itália, pelo qual disputou as últimas cinco temporadas. Segundo a imprensa inglesa, o clube de Liverpool pagará cerca de R$ 175 milhões no total da negociação.

"Como tenho feito em toda a minha carreira, espero que eu possa contribuir com minhas atuações junto com meus companheiros de equipe, fazer grandes jogos e conquistar coisas importantes. Trata-se de um clube com grandes ambições, com uma história rica na Premier League e com o professor Ancelotti", disse Allan.

O jogador vai reencontrar Carlo Ancelotti. Sob comando do treinador italiano, ele disputou 61 partidas pelo Napoli e admitiu que a oportunidade em voltar a trabalhar com o técnico foi determinante para a sua escolha. "Ele fez todo o possível para me trazer. Com um clube desse tamanho e com um treinador como ele, significa que você não pensa duas vezes antes de aceitar vir para o Everton", afirmou.

Em cinco anos no time de Nápoles, o brasileiro marcou 11 gols e conquistou a Copa da Itália em junho deste ano. Foram mais de 200 jogos, incluindo 158 partidas no Campeonato Italiano e 26 duelos na Liga dos Campeões.

No futebol italiano, além do Napoli, Allan atuou pela Udinese por três anos, tendo sido o maior ladrão de bolas entre as cinco principais ligas da Europa na temporada 2014/2015. O volante foi revelado pelo Vasco e se transferiu cedo para o futebol europeu

"Uma parte forte do meu jogo é a marcação e o desejo de ganhar absolutamente todas as bolas", ressaltou. "Tudo o que fazemos no meio-campo e na defesa, ganhar uma dividida, enfrentar no um contra um, limpar a bola, muitas vezes comemoramos como fazer um gol", acrescentou.

Allan será o terceiro brasileiro do elenco do Everton. Além dele, lá estão os atacantes Richarlison, ex-Fluminense, e Bernard, ex-Atlético-MG. No rival Liverpool há outros três jogadores do Brasil: Alisson, Fabinho e Firmino.

"Conversei muito com o Richarlison durante as negociações sobre vir para o Everton. Ele ficava me perguntando: Quando vem? Precisamos de você aqui, venha", disse Allan, destacando a proximidade que tem com o atacante. Ambos foram campeões da Copa América de 2019 pela seleção brasileira.

O Everton estreia na temporada contra o Tottenham fora de casa, em Londres, na rodada de abertura do Campeonato Inglês. O duelo está marcado para o dia 13 deste mês.