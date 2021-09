Brasileiro de 26 anos é morto a tiros no Paraguai: 'Não roubar na fronteira'

Um brasileiro de 26 anos foi morto a tiros na noite do sábado (25) na cidade de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Perto do corpo, foi achado um bilhete que dizia "não roubar na fronteira".

Segundo informação do G1, o rapaz era de Araçatuba (SP) e o corpo foi levado para a cidade paulista, onde foi velado e enterrado na segunda (27).

Rogério Laurete Buosi foi achado morto a tiros dentro da casa onde estava ficando em Pedro Juan Caballero. Ele levou 13 tiros em várias partes do corpo, incluindo cabeça e mãos.

(Foto: Reprodução)

A irmã dele, Ana Lara Batista Leal, diz que Rogério havia se mudado para o Paraguai há cerca de dois meses, por conta de uma proposta de trabalho. Ele esperava voltar para Araçatuba, onde mora toda família, em outubro.

A fronteira do Paraguai com o Brasil, na região do Mato Grosso do Sul, é uma área violenta. Em agosto, dois irmãos brasileiros foram mortos na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero, novamente com um bilhete assinado pelos "justiceiros da fronteira".

No mês anterior, um casal foi executado com mais de 40 tiros em uma choperia na mesma cidade paraguaia. Um bilhete dizia "favor não roubar", em espanhol.