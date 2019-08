Brasileiro disputará ouro no tênis dos Jogos Pan-Americanos

O mineiro João Menezes está na final do tênis nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Neste sábado (3), o brasileiro aplicou 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/4) e venceu o argentino Facundo Bagnis - campeão no Pan de Toronto, em 2015.

O triunfo veio com uma virada. Após perder o primeiro set, João recuperou a concentração e, com uma atuação consistente, conseguiu avançar à disputa pela medalha de ouro. Agora, se prepara para enfrentar, neste domingo (4), o chileno Tomás Barrios, que bateu o argentino Guido Andreozzi por 2 sets a 1 (7/5, 4/6 e 6/2) na outra semifinal.

Além de assegurar o mineiro na final, a vitória encaminhou sua classificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Garantem a vaga os finalistas das chaves de simples no masculino e no feminino do Pan desde que estejam entre os 300 melhores do ranking mundial de 8 de junho de 2020 - quase um mês antes dos Jogos no Japão. E, aos 22 anos, o brasileiro aparece na 212º posição.